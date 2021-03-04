Стокгольм, , 18:21 — REGNUM Оппозиционные партии в Риксдаге требуют от правительства Швеции начала закупок вакцины от COVID-19 вне рамочного соглашения ЕС. Однако требование отклонено министром здравоохранения и социальных дел Леной Халленгрен. Об этом она заявила в эфире телеканала SVT.

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«Нет сейчас складов, где можно было бы купить вакцину. Но можно подписать соглашение о закупке в будущем», — заявила министр.

2 марта телеканал TV4 сообщил, что в Риксдаге сформировалось политическое большинство, требующее, чтобы Швеция закупала одобренные вакцины от COVID-19 самостоятельно, без вмешательства со стороны властей ЕС. Для этого «Умеренные», которые сыграли важную роль в оказании давления на правительство, надеются получить поддержку от «Христианских демократов», «Левых», «Шведских демократов» и «Либералов» на заседании комитета Риксдага по социальным делам 4 марта.

Говоря об усилиях правительства Швеции и ЕС, Халленгрен попыталась заявила в свою защиту, что власти сделали все возможное, чтобы нарастить объемы производства вакцины.

«Мы сделали все возможное и считаем, что нам удалось подписать множество соглашений со стороны Швеции и ЕС, чтобы использовать наши общие ресурсы, чтобы фармацевтические компании могли проводить исследования. Мы даже платим им за создание производственных мощностей», — объяснила министр.