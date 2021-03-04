Москва, , 14:52 — REGNUM Власти Турции не желают безоговорочно следовать политической линии США, они стремятся проводить свою политику. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью журналу «Русская мысль», который выходит в Великобритании.

Лавров отметил, что для Анкары много значит членство в НАТО, но Турция, следуя обязательствам в рамках альянса, старается принимать независимые политические решения. Курс Анкары — на национально-ориентированную внешнюю политику.

За это нежелание слепо следовать курсом США и за самостоятельный выбор оборонных средств Турцию и критикуют союзники по Североатлантическому альянсу. В ряде случаев критика переходит в санкции.

«На турецком примере достаточно наглядно можно проследить, как внутри НАТО реально обстоят дела с демократией», — добавил Лавров.

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