Стокгольм, , 19:05 — REGNUM Профсоюз работников транспортного облуживания был не прав, когда исключил водителя грузовика Матса Фредлунда из-за того, что тот был активистом партии «Шведских демократов». Такое решение 4 марта вынес Стокгольмский окружной суд, о котором сообщили журналисты SVT Nyheter.

Профсоюз работников транспортного облуживания не смог доказать, что лишенный членства Матс Фредлунд был виновен в чем-либо, что нарушало устав профсоюза, подчеркнул суд в мотивировочной части решения.

Профсоюз, отмечают журналисты, в течение долгого времени исключал своих членов, которые принадлежат к активистам «Шведских демократов», считая, что совмещать членство в профсоюзе с деятельностью в рядах «Шведских демократов» невозможно. Суд же отверг такой аргумент, а также присудил выплатить Фредлунду €10 тысяч в качестве компенсации.

«У нас в Швеции существуют права человека. У нас есть свобода слова, свобода вероисповедания и свобода членства в партиях», — заявил пострадавших Фредлунд перед судебным процессом, который начался 12 февраля.