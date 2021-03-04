Москва, , 15:09 — REGNUM В марте в Москву пусть и не на долго, но вернётся зимняя погода. Такой прогноз 4 марта озвучил научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд на пресс-конференции в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Метеоролог сообщил, что 5 марта в городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Температурный фон ночь будет варьировать от 5 до 7 градусов ниже ноля. Дневные температуры тоже будут отрицательные — максимальные — 3 градуса.

«6 марта дальнейшее понижение температуры. Наиболее неблагоприятный день — 7 марта. В этот день дожидается гололедица. 8 марта на небе будет облачно, небольшой снег, температура днём +16 до + 25 градусов», — сказал Вильфанд.

Выждав короткую паузу, метеоролог отметил, что журналисты не ослышались. В Москве 8 марта действительно ожидается температура до + 25 градусов, правда не по Цельсию, а по Фаренгейту. Озвучивая температуру таким образом в Росгидрометцентре надеются повысить настроение жителей в честь Международного женского дня. Если же измерять в градусах Цельсия, то 8 марта столицу днём ждет температура от 4 до 9 градусов ниже нуля.

«А вот дальнейшее похолодание будет 9 марта — будет настоящая зима. Облачно, небольшой снег дневная температура от 8 до 13 градусов мороза», — заявил Вильфанд.