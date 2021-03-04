Посёлок Светлый, Оренбургская область, , 14:50 — REGNUM На водозаборе поселка светлый в Оренбургской области ликвидирована коммунальная авария. Восстанавливается водоснабжение населения, сообщает пресс-служба областного правительства.

Вода начала поступать на водоочистные сооружения города Ясного, которые запитаны от головной станции водоснабжения поселка Светлого. Резервные ёмкости постепенно заполняются, восстанавливается горячее водоснабжение в домах.

Напомним, водозабор вышел из строя ночью 4 марта. В результате прекратилась подача воды на водоочистные сооружения города Ясный. Во избежание развития аварийной ситуации было принято решение об ограничении подачи горячей воды в многоквартирные дома.

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