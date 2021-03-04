Вашингтон, , 14:52 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 64,6 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 марта сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 64 682 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 28 761 056.

Также сообщается, что за это же время в США 2360 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 518 458.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки было выявлено 56 758 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.