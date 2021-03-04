Санкт-Петербург, , 14:53 — REGNUM Злоумышленники продолжают терроризировать суды Санкт-Петербурга сообщениями о «заминировании», при этом в настоящее время эвакуируют лишь один районный суд. Об этом 4 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

После небольшого перерыва «телефонные террористы» вновь начали массированно угрожать судам Петербурга взрывами. На этот раз, как сообщает издание «Фонтанка», злоумышленники вместо рассылки электронных сообщений на почтовые аккаунты судов не постеснялись позвонить с угрозами.

После чего Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга эвакуировался, а в Выборгский районный суд прибыли сотрудники полиции с собакой.

«Сообщения о якобы заминировании судов поступают в отделы полиции. Проверяются Красногвардейский, Колпинский, Московский, Приморский, Куйбышевский, Петродворцовый суды», — уточнили в пресс-службе.

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