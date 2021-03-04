Киев, , 14:51 — REGNUM К 2025 году Украина может начать добывать количество газа, достаточное для обеспечения населения и промышленности страны. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 марта во время пресс-конференции.

«Мы рассчитываем, что в 2024—2025 годах, благодаря открытию новых месторождений газа, сможем полностью обеспечить внутреннюю потребность Украины как для населения, так и для производственных потребителей», — сказал он.

Шмыгаль добавил, что газ является ключевым элементом украинской стратегии энергонезависимости.

Отметим, ранее власти Украины планировали выйти на самообеспечение газом к 2020 году, однако программа увеличения внутренней добычи топлива была сорвана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины рассказал, что в стране планируют ввести годовой тариф на оплату газа, чтобы граждане не испытывали стресс, глядя на платёжки.

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