Киев, 4 марта 2021, 14:51 — REGNUM К 2025 году Украина может начать добывать количество газа, достаточное для обеспечения населения и промышленности страны. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 марта во время пресс-конференции.
Шмыгаль добавил, что газ является ключевым элементом украинской стратегии энергонезависимости.
Отметим, ранее власти Украины планировали выйти на самообеспечение газом к 2020 году, однако программа увеличения внутренней добычи топлива была сорвана.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины рассказал, что в стране планируют ввести годовой тариф на оплату газа, чтобы граждане не испытывали стресс, глядя на платёжки.
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