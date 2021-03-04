Рыбинск, Ярославская область, , 14:48 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области в Карякинском парке появилась пара белых лебедей. Их передала парку многодетная мама из города Данилова Анастасия Гуныгина. Об этом сообщает администрация города.

Лебеди в Рыбинске Страница Дениса Добрякова в Facebook

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM сама Анастасия, птицы были домашними питомцами, их подарил ей муж. Лебеди жили во дворе, у них был свой вольер, а также небольшой бассейн.

На вопрос о том, почему это были именно лебеди, Анастасия отвечает просто: «Они очень красивые».

«Мы держим животных для души. Показываем детям. Лебеди лучше собак — привязываются точно также, а охраняют лучше», — рассказала Анастасия.

Супруги хотели разводить лебедей, но потом поняли, что пока для этого недостаточно места. А потому решили передать их в парк, чтобы обеспечить им лучшую жизнь.

Анастасия говорит, что изначально лебедей просили из Уфы, но Рыбинск ближе, гораздо удобнее следить за жизнью домашних любимцев.

Сейчас птицы привыкают к новому месту. После открытия парка полюбоваться прекрасным подарком городу смогут все желающие.