Рыбинск, Ярославская область, 4 марта 2021, 14:48 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области в Карякинском парке появилась пара белых лебедей. Их передала парку многодетная мама из города Данилова Анастасия Гуныгина. Об этом сообщает администрация города.
Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM сама Анастасия, птицы были домашними питомцами, их подарил ей муж. Лебеди жили во дворе, у них был свой вольер, а также небольшой бассейн.
На вопрос о том, почему это были именно лебеди, Анастасия отвечает просто: «Они очень красивые».
Супруги хотели разводить лебедей, но потом поняли, что пока для этого недостаточно места. А потому решили передать их в парк, чтобы обеспечить им лучшую жизнь.
Анастасия говорит, что изначально лебедей просили из Уфы, но Рыбинск ближе, гораздо удобнее следить за жизнью домашних любимцев.
Сейчас птицы привыкают к новому месту. После открытия парка полюбоваться прекрасным подарком городу смогут все желающие.