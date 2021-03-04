Уфа, 4 марта 2021, 14:55 — REGNUM Руководство Башкирии намерено открыть представительство республики в Казахстане. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Сообщается, что представители республиканского госкомитета по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности посетили г. Нур-Султан для подготовки открытия представительства Башкирии в Казахстане.
Отмечается, что представительство Башкирии планируется организовать при торговом представительстве России в Казахстане.
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