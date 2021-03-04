Москва, , 14:45 — REGNUM В Москве мужчина погиб, упав с 40-го этажа строящегося жилого комплекса. Об этом 4 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, происшествие случилось ночью на Краснопресненской набережной. Упавший вниз мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Правоохранительные органы начали проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, на юге Москвы в одном из торгово-развлекательных центров получил травмы четырёхлетний мальчик. Он упал вниз с эскалатора. Сейчас пострадавшему ребёнку врачи оказывают помощь в одной из больниц.