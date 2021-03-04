Москва, , 14:44 — REGNUM Неудачи в космонавтике являются обычным делом. Создание ракет-носителей и космических аппаратов чрезвычайно сложно и затратно, сразу успеха не бывает, и случай с прототипом корабля SpaceX для Марса не является исключением, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

«Нужно отметить, что взрыв произошёл после испытаний, что частично «оправдывает» ракету. Однако полностью исключать её из числа вероятных «виновников» всё же нельзя.

Также потребуется проверить состояние наземного оборудования, действия персонала, чтобы установить точную причину взрыва после испытаний.

Для выяснения всех обстоятельств может потребоваться много времени, как и на последующее устранение ошибок, чтобы не было новых неудач.

Это отложит на некоторое время проведение дальнейших испытаний в данном проекте, но это необходимо, ведь этот корабль планируется для пилотируемого полёта на Марс, и абсолютная безопасность экипажа является приоритетом.

У компании SpaceX есть уже много достижений, как впрочем, и неудач, так что маловероятно, что после данной неудачи с ней откажутся сотрудничать как государственные структуры, так и частный бизнес.

Да и те, кто давно хотел попасть на Марс, вряд ли будут искать другого космического «извозчика».

Испытания в данном проекте будут продолжены, чтобы создать безопасный носитель, приблизив тем самым, дату высадки человека на Красную планету», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, испытательный полет прототипа корабля Starship SN10, который должен отправиться на Марс, завершился его взрывом.

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