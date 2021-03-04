Киев, , 14:43 — REGNUM Разработка украинской вакцины от COVID-19 не ведётся из-за обилия вакцин в мире. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 марта во время пресс-конференции.

Денис Шмыгаль Kmu.gov.ua

«Украинские учёные принимали активное участие в разработках вакцин в разных странах, в том числе и на Украине. Украинская вакцина действительно начала разрабатываться. Учёные работали над этим. Но сегодня уже так много вакцин…», — отметил он.

Шмыгаль добавил, что украинская вакцина могла бы появиться не раньше, чем через 9−10 месяцев.

«Это долго и к тому времени мы уже воспользуемся существующими продуктами на рынке», — объяснил премьер-министр.

Напомним, ранее разработку украинской вакцины от COVID-19 анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Позже эксперты назвали «украинскую вакцину» авантюрой чиновников офиса президента.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шмыгаль заявил, что вакцинация населения Украины от COVID-19 может занять до двух лет.

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