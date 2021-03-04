Мадрид, , 14:42 — REGNUM Решение о запрете из-за пандемии коронавирусной инфекции всех связанных с Международным женским днем митингов в Мадриде и расположенных рядом районах приняли местные власти. Об этом 4 марта сообщил на пресс-конференции глава представительства правительства Испании в сообществе Мадрид (куда входит и столица, и область) Хосе Мануэль Франко.

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"Представительство правительства в сообществе Мадрид, изучив все предложения о проведении демонстраций и митингов, решило запретить все, которые были заявлены… на воскресенье, 7 марта и понедельник, 8 марта», — сказал он.

Также Франко уточнил, что были поданы заявки на проведение связанных с 8 марта акций, в которых могли бы принять участие до 60 тыс. человек.

Вместе с тем, по словам главы представительства правительства Испании, «сообщество Мадрид остается одним из регионов Испании с наибольшими показателями заражений, а людей, находящихся в больницах, — гораздо больше, чем в среднем в стране».

Отметим, на сегодняшний день на территории Испании выявлено в общей сложности свыше 3,136 млн носителей коронавирусной инфекции за все время пандемии.