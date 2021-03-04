Саратов, , 15:29 — REGNUM В Саратовской области за 2 месяца текущего года сотрудниками отделов ЗАГС произведено 6722 госрегистрации актов гражданского состояния. С начала года родились 2830 детей, сообщает пресс-служба управления по делам ЗАГС правительства области.

По числу актов регистрации рождения лидирует Саратов (1203), на втором месте Энгельс (382 свидетельства о рождении), в Балаково составили 203 акта. Больше всего родилось за отчетный период мальчиков — 1458 детей, девочек — 1372 ребенка.

Самыми необычными именами, которыми саратовцы называли новорожденных в феврале стали Дарьяна, Жасмин, Иветта, Одиссей, Парфён. Наименьшей популярностью пользуются такие имена, как Любовь, Надежда, Валентина, Савелий и Семён.

ИА REGNUM напоминает, по итогам 11 месяцев 2020 года Саратовская область занимает третье место в Поволжье по уровню естестенной убыли населения. Всего в период с января по ноябрь 2020 года в Саратовской области родились 16 971 человек, скончались — 35 269. По абсолютной убыли населения Саратовская область по итогам 11 месяцев 2020 года уступает лишь Москве.

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