Варшава, , 14:39 — REGNUM Властям Польши не следует закупать китайские вакцины от COVID-19, несмотря на то, что такие планы существуют. Об этом, как передает Dziennik, заявил 3 марта министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в рамках пресс-конференции.

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»Безопасность вакцины — это приоритет. И мы пока так и не получили достоверных результатов исследований, которые доказывали бы безопасность и эффективность китайских вакцин от COVID-19. Поэтому наше министерство выступает против такого шага и рекомендует президенту и правительству от него воздержаться», — подчеркнул Недзельский.

По словам министра, «безопасность вакцины может быть гарантирована только европейской системой её оценки».

«Мы должны доверять только Европейскому агентству по лекарственным средствам. И китайская вакцина пока не попала в список безопасных и эффективных препаратов данной организации», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта состоялся телефонный разговор между президентом Польши Анджеем Дудой и китайским лидером Си Цзиньпином по поводу возможных закупок Варшавой китайских вакцин от COVID-19. Заинтересованность Варшавы в приобретении китайской вакцины вызвана сбоем поставок американских вакцин Pfizer, заказанных Европейской комиссией, из-за чего в Польше возникли трудности с выполнением Национального плана по вакцинации населения от COVID-19.