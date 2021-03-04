Душанбе, 4 марта, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Стоимость бензина марки АИ-92 в Таджикистане с начала года увеличилась на 25%, сообщает 4 марта агентство «Азия-Плюс».

Бензин

Издание отмечает, что с конца февраля цены на бензин АИ-92 увеличились 10%. На автозаправочных станциях Душанбе бензин стоит 7,8 сомони (50,5 рубля), тогда как неделей ранее его стоимость составляла 7−7,2 сомони (45,3−46,6 рубля).

Литр бензина АИ-92 в Ходженте стоит 8 сомони (51,8 рубля), в Хороге — 8,4 сомони (54,4 рубля). В начале 2021 года стоимость бензина в Таджикистане составляла от 5,8 до 6,9 сомони (37,6−44,7 рубля) за один литр.

Отметим, стоимость бензина в Таджикистане растет в связи с повышением спроса на этот продукт в преддверии начала полевых работ.