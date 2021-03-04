Москва, 4 марта, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Предложение российского президента Владимира Путина о создании универсальной антитеррористической коалиции под эгидой ООН по-прежнему актуально. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью журналу «Русская мысль», который выходит в Великобритании.

Mid.ru Сергей Лавров

«Положительный потенциал сохраняет известная инициатива президента Владимира Путина о формировании подлинно универсальной антитеррористической коалиции под эгидой ООН», — отметил Лавров.

Он пояснил, что реализация этой идеи помогла бы снизить напряжённость на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, сформировать единый антитеррористический фронт Путин предложил, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН осенью 2015 года. Тогда с трибуны он призвал к ответу тех, кто спровоцировал конфликт на Ближнем Востоке и позволил распространиться терроризму.