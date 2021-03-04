Токио, 4 марта, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Honda впервые вывел на испытания кроссовер CR-V 2023 модельного года. Снимки с моделью размещены на сайте Motor1.

Motor1 Кроссовер CR-V 2023 модельного года

Тестовый экземпляр покрыт камуфляжной плёнкой. Тем не менее видны суженные светодиодные передние фары и более крупная, чем у актуальной версии авто, решётка радиатора.

Салон автомобиля будет выполнен в стиле новой модели HR-V. Также известно, что модернизированная CR-V получит новую гамму двигателей. Теперь в ней не будет двигателей внутреннего сгорания. Их место займут гибридные силовые агрегаты и полностью электрические моторы.

Полный отказ от классических движков произойдёт уже в следующем году. Это решение связано с новой стратегией Honda по достижению экологической нейтральности.

Напомним, в середине февраля 2021 года компания Honda провела онлайн-премьеру кроссовера Vezel нового поколения. Модель будет производиться с двумя вариантами двигателей — с 1,5-литровым бензиновым мотором и с гибридным двигателем e: HEV.

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