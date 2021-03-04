Москва, , 14:35 — REGNUM Слова премьер-министра Словакии Игора Матовича о том, что он расплатится за поставки российской вакцины «Спутник V» Закарпатьем, являются не более чем шуткой. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Это ничего более, чем шутки. Мы это никак не хотим комментировать, это нас не касается», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в эфире Radio Express премьер-министр Словакии Игорь Матович в шутку заявил, что пообещал России Закарпатскую область за вакцину «Спутник V».

На вопрос журналиста о том, что Российская Федерация получит в обмен на препарат от коронавирусной инфекции, министр сказал, что это будет «Закарпатская Украина». Однако затем он уточнил, что это шутка и российская сторона «ничего не потребовала взамен».

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