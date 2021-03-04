Москва, , 14:35 — REGNUM В Москве 4 марта заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко провёл встречу с послом Греции в РФ Екатериной Нассика. Как сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства, встреча состоялась по просьбе греческого дипломата.

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«В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, в том числе ситуации на Южном Кавказе», — добавили в МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом. В ходе разговора с главой МИД Греции обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в условиях пандемии, а также международная и региональная проблематика.