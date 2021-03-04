Красноярск, , 14:34 — REGNUM В Красноярске за последние сутки иерсиниозом заболели ещё десять школьников. Об этом 4 марта сообщила руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Таким образом, по состоянию на 4 марта в краевом центре зарегистрировано уже 111 случаев отравления детей овощными салатами.

В стационаре находятся 56 человек, двое выписаны, остальные проходят лечение амбулаторно, передаёт «7 канал».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске произошло массовое отравление школьников. С 17 февраля признаки иерсиниозной инфекции были выявлены у учеников школ Советского и Октябрьского районов в возрасте от семи до 14 лет. Изначально сообщалось о более 70 пострадавших, затем о 91-м, затем о 101-м. По последней информации, число заболевших детей достигло 111. Возбуждено уголовное дело.

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По данным следствия, источником распространения инфекции мог стать один из цехов фирмы, занимающейся первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых.

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