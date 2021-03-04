Москва, , 14:37 — REGNUM Февраль 2021 года впервые за долгое время стал холодным — средняя температура оказалась ниже многолетних показателей этого месяца. Об этом 4 марта заявил научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам метеоролога, на протяжении многих лет феврали в России были теплыми или очень теплыми. Поэтому февраль 2021 года выделяется из общей динамики.

«И вот наконец средняя температура последнего месяца зимы оказалась заметно ниже нормы. Является ли это событие уникальным? Нет. Феврали 2009 и 2010 годов были еще более серьёзными. Но с 2011 года ничего подобного не было», — сказал Вильфанд.

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