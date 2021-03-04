Москва, , 14:33 — REGNUM Россия передала США своё видение сотрудничества в сфере контроля над вооружениями. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров сообщил в интервью журналу «Русская мысль», который издаётся в Великобритании.

Лавров назвал итогом совместных усилий Москвы и Вашингтона продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Он отметил, что говорить о деталях дальнейшей работы преждевременно.

Российская сторона, пояснил он, передала американцам своё видение параметров нового «уравнения безопасности». Но результат у любых переговоров может быть только в случае, если США будут готовы учитывать интересы РФ и обеспечивать движение к договорённостям «в обе стороны».

«Россия к этому готова», — сказал Лавров.

Читайте также: Москва заявила, что готова к «серьезным дискуссиям» с Вашингтоном