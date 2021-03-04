Новосибирск, , 14:30 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин прилетел в Новосибирск. В настоящее время он находится в новосибирском логистическом почтовом центре, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что в Новосибирске Михаил Мишустин планирует провести два дня — 4 и 5 марта.

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В логистическом почтовом центре председатель правительства посетит зону разгрузки посылок, их упаковки и сортировки.

Как сообщало ИА REGNUM, завтра, 5 марта, Михаил Мишустин встретится с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.