Михаил Мишустин прибыл в Новосибирск
Новосибирск, 4 марта, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин прилетел в Новосибирск. В настоящее время он находится в новосибирском логистическом почтовом центре, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Ольга Шматова ИА Красная Весна
Аэропорт «Толмачево»
Напомним, что в Новосибирске Михаил Мишустин планирует провести два дня — 4 и 5 марта.
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В логистическом почтовом центре председатель правительства посетит зону разгрузки посылок, их упаковки и сортировки.
Как сообщало ИА REGNUM, завтра, 5 марта, Михаил Мишустин встретится с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.