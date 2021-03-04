Москва, , 14:29 — REGNUM В последние годы влияние глобальных IT-корпораций на жизнедеятельность общества приобрело воистину устрашающие размеры, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Вполне естественное растущее присутствие этих международных гигантов в нашей стране, с их стремлением к экономической и юридической экстерриториальности, требует встраивание деятельности международных компаний в единую экономическую и правовую систему России. Это предполагает взаимодействие игроков рынка на основах взаимной выгоды в рамках действующего законодательства.

Наиболее перспективным выглядит комплексный поход, предполагающий как экономический аспект воздействия, так и урегулирования юридической составляющей деятельности зарубежных IT-компаний в России.

Поскольку международные корпорации извлекают прибыль эксплуатируя внутренний рынок России, естественной выглядит необходимость введения соответствующего фискального сбора (помимо уже действующего НДС).

По сути, это введение нового федерального налога, что потребует оперативного внесения изменений в Налоговый кодекс РФ. Будет ли новый фискальный инструмент носить характер протекционистского влияния на конкурентную среду, зависит от специфики освоения поступающих средств.

Дополнительный бюджетный доход через систему перекрестного субсидирования вполне может послужить поддержке отечественных IT-компаний, которым трудно тягаться со своими зарубежными конкурентами.

Перспективным выглядит сочетание экономических мер с урегулированием правовой составляющей работы глобальных IT-корпораций. Обязательность открытия последними представительств в нашей стране придаст их деятельности в России законченную юридическую форму.

Приведение деятельности зарубежных IT-компания к единому знаменателю законодательных норм Российской Федерации определяется интересами устойчивого развития нашего общества как целостной социально-экономической формации и требует комплексного подхода», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, введение нового налога для международных компаний обсуждалось на совещании представителей IT-индустрии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

Читайте также: В России могут ввести налог для иностранных IT-компаний