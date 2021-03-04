Джакарта, , 14:28 — REGNUM Индонезийская ассоциация музыкальных промоутеров и 13 других ассоциаций деятелей искусства направили открытое письмо президенту Джоко Видодо, сообщает Kompas.

Председатель индонезийской ассоциации музыкальных промоутеров Дино Хамид отметил, что работники искусства хотят управлять нынешней творческой индустрией.

«Мы просто хотим, чтобы правительство поверило в нас, что мы можем вернуться к нашей деятельности, что мы можем работать, внедряя санитарные протоколы», — заявил Дино Хамид.

Ранее министерство туризма и креативной экономики Индонезии разработало стандартный протокол здравоохранения. Руководство, в частности, ограничивает проведение встреч, съездов и выставок.

Как сообщало ИА REGNUM, в целевой группе по борьбе с COVID-19 в Индонезии заявили, что вакцина от коронавируса, произведенная китайской компанией Sinovac, эффективна против «британского» штамма.

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