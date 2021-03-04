Сеул, , 14:31 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон провел встречу с послом Новой Зеландии в Южной Корее Филлипом Тернером, с которым обсудил пути развития двусторонних отношений и ситуацию в регионе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой представителей внешнеполитического ведомства страны.

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В ходе встречи представители двух страх договорились продолжить развивать двустороннее сотрудничество несмотря на пандемию коронавируса, активизируя обмены на различных уровнях, а также активизировать сотрудничество по таким глобальным вопросам, как энергетика и борьба с изменением климата.

Напомним, что в конце февраля первый замглавы МИД Южной Кореи провел встречу с новым послом Японии.

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