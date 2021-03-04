Киев, , 14:27 — REGNUM Власти Украины не хотят, чтобы у граждан был «шок и стресс» от внезапных изменений цены на газ, поэтому намерены ввести единый годовой тариф.

Об этом на пресс-конференции 4 марта заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава правительства задался вопросом, где ещё в Европе население каждый месяц анализирует, какой поставщик дает более дешевую цену на газ и хватит ли зарплаты, чтобы заплатить за отопление в зимний период.

«Поэтому мы внедряем годовой продукт — это абсолютно рыночный продукт. Согласно форвардным контрактам поставщики газа видят, какая будет средняя цена в течение года. Это позволяет сглаживать зимние пики», — заявил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что МВФ одобрил такую схему и такая модель вполне соответствует европейской практике.

Также он дал понять, что сам страдает от перепадов цен на газ.

«Я тоже не хочу каждый месяц иметь стресс от того, будет ли цена 12, 15 или 20 гривен (за кубометр топлива), и хватит ли мне зарплаты погасить счет за газ», — сказал украинский премьер.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре и особенно в январе на Украине резко увеличились цены на газ для населения, что повлекло за собой подорожание многих других тарифов и товаров. После многочисленных акций протеста для недопущения тарифного майдана правительство Украины принудительно ограничило цену газа на уровне 6,99 грн за кубометр топлива до конца отопительного сезона.