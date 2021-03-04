Киев, 4 марта 2021, 14:30 — REGNUM Из-за начавшейся третьей волны пандемии COVID-19 Украина может вновь вернуться к жёстким ограничениям. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 марта во время пресс-конференции, посвящённой первому году его работы.
Премьер-министр страны отметил, что общество, власти и экономика страны истощены коронавирусными ограничениями. Ситуацию может исправить массовая вакцинация, однако по оценке Шмыгаля, процесс вакцинации может занять до двух лет.
Напомним, ранее представитель минздрава Украины рассказала, что стоимость закупаемой вакцины от COVID-19 является тайной, а её разглашение может вовсе оставить страну без вакцины.
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