Киев, , 14:30 — REGNUM Из-за начавшейся третьей волны пандемии COVID-19 Украина может вновь вернуться к жёстким ограничениям. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 марта во время пресс-конференции, посвящённой первому году его работы.

«Надо констатировать, к сожалению, что на Украине началась третья волна пандемии коронавируса. Скорее всего, придётся возвращаться к модели локдауна, которая уже была на Украине», — сказал он.

Премьер-министр страны отметил, что общество, власти и экономика страны истощены коронавирусными ограничениями. Ситуацию может исправить массовая вакцинация, однако по оценке Шмыгаля, процесс вакцинации может занять до двух лет.

«Нам с коронавирусом придётся жить. Он никуда не делся. Возможно, будет и четвёртая волна, и пятая. Нужно придерживаться ограничений», — подытожил чиновник.

Напомним, ранее представитель минздрава Украины рассказала, что стоимость закупаемой вакцины от COVID-19 является тайной, а её разглашение может вовсе оставить страну без вакцины.

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