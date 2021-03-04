Пенза, , 14:29 — REGNUM В Пензенской области разработают комплексную программу развития туристического бизнеса с привлечением инвестиций из разных источников — госпрограмм, нацпроектов и частных инвестиций. Соответствующее поручение губернатор Иван Белозерцев 4 марта дал в ходе инвестиционного послания.

Глава региона, учитывая разнообразие природы и красоту Пензенского края, предложил включить в эту программу мероприятия по развитию глэмпинга и кэмпинга. Соответствующие площадки, которые будут интересны для развития туристической отрасли Белозерцев поручил подобрать главам администраций муниципальных районов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии планируют возродить бывшие когда-то популярными, а ныне заброшенные базы отдыха. Данную идею предложила руководитель департамента «Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма» Фонда «Институт развития городов РТ» Оксана Саргина.

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