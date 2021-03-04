Ярославль, 4 марта 2021, 14:21 — REGNUM В Ярославле подвели итоги аукциона по закупке новой коммунальной техники для МБУ «Горзеленхозстрой». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.
Поставщиком станет ярославское ООО «Транспортная лизинговая компания». В результате торгов начальная цена снизилась на 13,5%. Сэкономленные деньги городские власти хотят также направить на закупку новой техники.
Заявки на участие в аукционе подали четыре организации, три из них были допущены. Тема уборки техники стала особенно актуальной в этом году, после февральского снегопада жители и ГИБДД активно высказывают недовольство уборкой города.
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