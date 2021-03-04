Москва, , 14:23 — REGNUM России удалось сделать научный и прикладной прорыв в области метеорологии и исследований погоды. Об этом 4 марта заявил научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я начну с события, которое является прорывным и в области метеорологии, и космической метеорологии, в частности. Это событие мирового значения. Четыре дня тому назад был запущен совершенно уникальный метеорологический спутник. Это событие мирового значения, а не просто событие нашей службы. Все знают, что с началось спутниковой эры существенно расширилось представление о процессах, которые происходят в атмосфере», — сказал Вильфанд.

Эксперт заявил, что в метеорологии существует несколько видов наблюдения самых главных из них два: полярно-орбитальные спутники и геостационарные спутники. Теперь же России удалось запустить спутник нового образца, который сможет более подробно следить за изменением погоды.

«Прорыв, о котором я говорю, заключается в том, что был запущен спутник «Арктик-М», который двигается по эллиптической орбите, все время держа под призором наши полярные регионы. Он все время видит, что происходит в полярных арктических регионах. И самое главное: на этом устройстве установлены все погодные устройства, которые позволяют «проникать» через облака и наблюдать движение и динамику льда, и профили, температуру, динамику облаков в трёхмерном пространстве. Это потрясающее достижение. Когда в мире не было ничего подобного. Теперь мы будем получать совершенно новый тип информации. Через полтора-два года будет запущен второй аналогичный спутник», — заявил Вильфанд.

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