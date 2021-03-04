Новосибирск, , 14:20 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин планирует провести в Новосибирске два дня. Это следует из анонса поездки, опубликованного на сайте правительства.

Сегодня, 4 марта, он осмотрит Новосибирский логистический почтовый центр.

А на завтра, 5 марта, в его графике запланировано посещение Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», Института ядерной физики имени Г.И.Будкера Сибирского отделения РАН и Новосибирского национального исследовательского государственного университета.

Также Михаил Мишустин встретится с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.