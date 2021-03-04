Москва, , 14:20 — REGNUM На юге Москвы в одном из торгово-развлекательных центров получил травмы четырёхлетний мальчик, сообщили 4 марта в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице.

Инцидент произошёл 3 марта в ТРЦ на юге столицы. По данным следствия, четырёхлетний ребёнок «подбежал к эскалатору, ведущему на второй этаж, и ухватился за внешнюю сторону резинового поручня, поднялся до уровня второго этажа, откуда упал».

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, ему оказывается помощь. Следователи начали доследственную проверку, они устанавливают обстоятельства случившегося, опрашивают очевидцев и родственников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону на проспекте Стачки произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, второй получил тяжелейшие травмы.

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