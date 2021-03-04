Лондон, , 14:20 — REGNUM В Лондоне не пожелавшая слезть с крыши скоростного поезда кошка вынудила снять поезд с эксплуатации и задержала отправление состава на 2,5 часа. Об этом сообщает Guardian.

Отмечается, что инцидент произошел на железнодорожной станции Юстон в центре города. За полчаса до отправления в Манчестер сотрудники заметили на крыше поезда кошку, которая отказывалась двигаться.

В результате поезд вывели из эксплуатации, а пассажиров пересадили в дополнительный состав. Это привело к задержке в отправлении.

Как сообщало ИА REGNUM, рядом с селом Александровка в Приморье в ночь на 18 февраля в снежных заносах на дороге застряли три иномарки и два трактора, которые выдвинулись им на помощь. Прибывшие спасатели обнаружили в машинах ребёнка, двоих мужчин, двоих женщин и двух трактористов, которые не смогли пробиться через снежные завалы. Вместе с людьми в «Тойоте» находились коза Маня и кот Басик.

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