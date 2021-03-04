Нур-Султан, , 14:20 — REGNUM Казахстанская авиакомпания Air Astana возобновит регулярные авиарейсы из Алма-Аты в Душанбе, сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Соответствующее решение приняла межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана.

Компания будет выполнять регулярные авиарейсы между Алма-Атой и Душанбе один раз в неделю — по воскресеньям. Рейсы планируется запустить с 14 марта.

Со стороны Таджикистана маршрут будет обслуживать компания «Сомон Эйр». Перелеты будут выполняться с 18 марта один раз в неделю — по четвергам.

Напомним, воздушное пассажирское сообщение между Казахстаном и Таджикистаном было приостановлено 20 марта 2020 года.