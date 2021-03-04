Куала-Лумпур, , 14:20 — REGNUM Малайзийский автопроизводитель Perodua представил новый субкомпактный кроссовер Ativa для авторынков Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Модель создана на основе автомобиля Daihatsu Rocky поколения A200 (Toyota Raize). Сама компания Daihatsu Motor является акционером Perodua. Её доля составляет 25% акций малайзийского автопроизводителя.

Внешне Ativa отличается от своей базовой версии иными передним и задним бамперами, новыми расширителями арок, а также фирменными шильдиками. Длина у новинки равна 4065 мм, а ширина — 1710 мм.

Модель Rocky собрана на «тележке» DNGA, созданной компаниями Daihatsu и Toyota. В движение авто приводит однолитровый бензиновый турбированный агрегат Toyota 1KR-VET максимальной производительностью 97 «лошадей». Мотор функционирует с бесступенчатым вариатором и передним приводом. Имеется также версия модели с приводом 4×4.

Ранее в Австралии был представлен модернизированный кроссовер Nissan X-Trail с новым семидюймовым тачскрином, Android Auto, Apple CarPlay и цифровым радио.

Читайте также: Представлена более мощная версия BMW X6 M