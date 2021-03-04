Кишинёв, , 14:19 — REGNUM Процедура госзакупок в Молдавии замедляет процесс поставок вакцины от COVID-19 в республику. Об этом в интервью на телеканале Jurnal TV заявил исполняющий обязанности премьер-министра Молдавии Аурелиу Чокой.

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«В начавшемся у нас процессе иммунизации населения серьезной проблемой является слишком долгая процедура закупки вакцин», — сказал Чокой.

Он отметил, что согласно стандартным процедурам, конкурс на госзакупки разрешается проводить только через месяц после того, как об этом будет объявлено. По словам временного главы молдавского правительства, в этом случае Молдавия сможет купить вакцину не раньше середины апреля.

«Решение состоит в том, чтобы правительство смогло напрямую, без процедуры госзакупок обращаться напрямую к производителю вакцин. В противном случае, по самому оптимистичному сценарию, вакцину», — сказал и. о. премьер-министра.

Чокой сообщил, что правительство обратится к парламенту с просьбой представить дополнительные полномочия для закупки вакцины.

Напомним, на этой неделе в Молдавию привезли первую партию вакцины от COVID-19. 21 тыс. доз препарата республике безвозмездно предоставила Румыния.

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