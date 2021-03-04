Белград, , 14:15 — REGNUM На данный момент, согласно последним правительственным данным, в Сербии вакцинировано от коронавируса 1 530 671 человек.

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На данный момент 534 128 человек получили вторую дозу вакцины, сообщает агентство Tanjug.

Граждане Сербии были вакцинированы российским препаратом Sputnik V, китайским Sinopharm, американской вакциной Pfizer и немецкой Biontek, а также вакциной Astrazeneca.

Напомним, что население Сербии составляет почти 7 млн человек.