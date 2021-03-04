Киев, , 14:15 — REGNUM В министерстве финансов Украины не рассматривают варианты развития событий, при которых придется останавливать какие-либо социальные выплаты.

Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает 4 марта пресс-служба министерства.

Министр подчеркнул, что проблемы в отношениях с МВФ и отсутствие очередного кредитого транша на социальных обязательствах не скажется.

«Программа с МВФ нам нужна, чтобы обеспечить источники покрытия внешних заимствований. При этом мы не рассматриваем варианты, при которых придется останавливать какие-либо социальные выплаты. Даже теоретически это исключено», — сказал Марченко.

ИА REGNUM напоминает, что после индексации с 1 марта пенсии на Украине были увеличены в среднем 11%. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что выплаты пересчитали почти для 8 млн украинских пенсионером, в среднем они увеличатся на 300 гривен (около 11 долларов).