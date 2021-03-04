Мюнхен, Германия, 4 марта 2021, 14:15 — REGNUM Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба может перейти в ПСЖ. Об этом 4 марта сообщает Bild.
По информации издания, ПСЖ предложил контракт Алабе, однако тот ещё не принял решения, поскольку склоняется к переходу в чемпионат Испании.
Ранее 28-летний австрийский футболист объявил, что не будет продлевать контракт с «Баварией» и покинет команду летом в статусе свободного агента.
В 2008 году Алаба перешёл в молодёжную академию «Баварии» из австрийского клуба «Аустрия». В составе мюнхенского клуба он провёл 415 матчей, забил 33 мяча и отдал 50 результативных передач.
В «Баварии» Алаба девять раз стал чемпионом Германии, по шесть раз — выиграл Кубок и Суперкубок страны, дважды выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА и один раз — клубный чемпионат мира.