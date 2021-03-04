Киев, , 14:17 — REGNUM Украине осталось выполнить пять ключевых условий, которые позволят ей сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявил глава правительства Украины Денис Шмыгаль 4 марта во время пресс-конференции.

«Мы завершили миссию, мы прошли по выполнению всех параметров. Осталось пять ключевых пунктов в работе с МВФ», — сказал он.

Премьер-министр Украины рассказал, что Киев должен завершить отопительный сезон с фиксированной ценой на газ, в частности отменить фиксированную цену 6,99 гривен за один куб газа, согласовать экономические макропоказатели на 2022−2023 годы, принять закон о Высшем совете правосудия, усилить уголовную ответственность за недобросовестное декларирование, а также принять закон о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ).

Шмыгаль добавил, что на это у властей Украины есть время до июня 2021 года, когда должен быть подписан договор с МВФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитики Bank of America предположили, что Украина в 2021 году может получить один транш от МВФ.

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