Москва, , 14:13 — REGNUM Российскую аудиторию охватывают фактически все крупнейшие платформы, социальные сети онлайн-сервисы международных IT-гигантов, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Среди них YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Google и многие другие. Сегодня в России почти 40 млн миллионов человек среди активной ежедневной аудитории в указанных выше социальных. Лидирующими социальными сетями являются YouTube (более 80 млн российских пользователей), «ВКонтатке» (около 73 млн) и Instagram (54 млн).

Казалось бы, что рынок и сам потенциал развития социальных сетей уже насыщен, высококонкурентный и не имеет оснований для новых прорывов. Относительным успехом по итогам 2020 года можно назвать проникновение сети TikTok в России с аудиторией в 23 млн человек.

Цифровой маркетинг развивается в России семимильными шагами, а вместе с ним растут и миллиардные бюджеты на различные таргетированные рекламные кампании. Однако фактически все рекламные бюджеты проходят мимо кошелька налоговой службы. Вполне очевидно, что эту работу нужно урегулировать в России и взимать соответствующие налоги.

Но опаснее всего — выдача контента по определённым объектам запроса. IT-гиганты формируют в цифровой среде России не только невинную рекламную политику. Зачастую выдача контента и ее распространение является зачастую политически ангажированной и вредоносной для государства.

Различные телеграм-каналы и цифровые платформы, замаскированные под цифровые СМИ и не имеющие соответствующие лицензии на цифровое вещание и коммуникации в цифровой среде, сегодня наносят существенный урон властям в России и Белоруссии.

Они сознательно строят свою работу на изменение сознания аудитории, подпитываясь государственным и частным капиталом из США, Польши, Латвии, Литвы, Чехии и других враждебно относящихся к России стран мира.

Такие «платформы» в формате якобы СМИ нужно искоренять немедленно и привлекать их к ответственности», — высаазл свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве России обсуждают введение нового налога для международных IT-компаний.

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