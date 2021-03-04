Брюссель,
4 марта 2021, 14:11 — REGNUM Европа утратила в политике
и
своё идейное лидерство, и
свою интеллектуальную оригинальность, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 4 марта, комментируя высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Как сообщалось ранее, Захарова в интервью телеканалу «Звезда» заявила, что
Евросоюз теряет свой суверенитет и перестает действовать в
собственных
интересах, поскольку следует
указаниям из Вашингтона.
«Официальный представитель нашего МИД даёт правильный совет Европейскому союзу: не жить в иллюзиях, а жить в реальности. К сожалению, и ЕС, и многие европейцы переняли у американцев их склонность к политическому тоталитаризму, их неприятие не то что чужого, но просто другого. Между тем признание пользы многообразия — это именно родовая черта европейской цивилизации.
Тот факт, что Европейский союз и, соответственно, большинство европейцев живут сегодня если не по указке из Вашингтона, то под сильнейшим американским влиянием, — только одно из проявлений потери суверенитета. Европа утратила в политике своё идейное лидерство, свою интеллектуальную оригинальность. Где её новые оригинальные идеи в мировой политике? Европейцы, похоже, и мир-то начинают видеть глазами американцев! Для новобранцев в ЕС и НАТО это не странно — равняться на США, но для Франции, Германии, Италии??? Всё это — очень печальная, оскорбительная для неё реальность, и возвращаться в неё европейцам, понятно, не хочется. Но возвращаться придётся!
Россия, наоборот, развёрнута к большинству стран нашей планеты, активно работает с ними, сотрудничество с ней несёт им пользу. Она была бы развёрнута и к ЕС, если бы с его стороны не исходила агрессия. Но эта агрессия налицо, и те преступления, которые Европейский союз вместе с США совершили на Украине — только одно из свидетельств тому. Думая об отношении Европейского союза к нам, я всегда вспоминаю мысль Льва Толстого, который говорил, что люди ненавидят других не за то зло, которое те причинили им, а за то зло, которое они сами им причинили», — отметил Михаил Демурин.