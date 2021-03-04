Брюссель, , 14:11 — REGNUM Европа утратила в политике и своё идейное лидерство, и свою интеллектуальную оригинальность, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 4 марта, комментируя высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Как сообщалось ранее, Захарова в интервью телеканалу «Звезда» заявила, что Евросоюз теряет свой суверенитет и перестает действовать в собственных интересах, поскольку следует указаниям из Вашингтона.

« Официальный представитель нашего МИД даёт правильный совет Европейскому союзу: не жить в иллюзиях, а жить в реальности. К сожалению, и ЕС, и многие европейцы переняли у американцев их склонность к политическому тоталитаризму, их неприятие не то что чужого, но просто другого. Между тем признание пользы многообразия — это именно родовая черта европейской цивилизации.

Тот факт, что Европейский союз и, соответственно, большинство европейцев живут сегодня если не по указке из Вашингтона, то под сильнейшим американским влиянием, — только одно из проявлений потери суверенитета. Европа утратила в политике своё идейное лидерство, свою интеллектуальную оригинальность. Где её новые оригинальные идеи в мировой политике? Европейцы, похоже, и мир-то начинают видеть глазами американцев! Для новобранцев в ЕС и НАТО это не странно — р а вняться на США, но для Франции, Германии, Италии??? Всё это — очень печальная, оскорбительная для неё реальность, и возвращаться в неё европейцам, понятно, не хочется. Но возвращаться придётся!