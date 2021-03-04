Кемерово, , 14:10 — REGNUM В Кузбассе оториноларингологи детской клинической больницы имени Ю.А.Атаманова провели уникальную пластическую операцию ребёнку с практически оторванным ухом. Он был госпитализирован с рвано-укушенной раной головы с частичным отрывом ушной раковины слева.

«Ушная раковина была практически оторванной. С тканями головы её соединял лишь небольшой фрагмент, наблюдался полный отрыв хряща,» — рассказал заведующий оториноларингологическим отделением больницы Дамир Ахтямов, который оперировал ребёнка.

Врачи сделали послойное ушивание надхрящницы, мягких тканей и кожи. Ухо ребёнку удалось сохранить.