Брюгге, Бельгия, , 14:12 — REGNUM Будущее сотрудничества между странами-участницами Европейского союза и США определит подъем Китая. Об этом 4 марта заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в ходе своего выступления в Колледже Европы в Брюгге.

«Подъем Китая будет определять трансатлантическую кооперацию в ближайшие годы, потому что он повлияет на глобальный баланс сил», — сказал он.

При этом генсек НАТО отметил, что Североатлантический альянс должен убедиться в том, что такой подъем КНР не станет причиной возникновения конфликтов.

«Наша ответственность заключается в том, чтобы убедиться в том, что подъем Китая не ведет к конфликту и войне. Даже если мы остаемся региональным альянсом, подъем Китая важен для нашей безопасности и наших ценностей», — добавил Столтенберг.

В то же время, он указал, что такой подъем Китая, при котором у страны будет самая мощная в мире экономика, может дать и новые возможности.

«Китай скоро будет иметь самую большую экономику в мире, что также дает новые возможности для наших экономик. Это вопрос белого и черного. Мы должны понимать, что это что-то новое, где мы видим и возможности», — подчеркнул Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США совершил тренировочный полет в небе над Литвой.