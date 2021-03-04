Подгорица, , 14:09 — REGNUM Министерство финансов и социальной защиты Черногории приняло решение о временном финансировании на март.

В решении, опубликованном на веб-сайте правительственного ведомства, говорится, что бюджетным единицам, финансируемым из бюджета, предоставляются средства в размере одной двенадцатой фактических расходов в предыдущем финансовом году за март.

«Неизрасходованные средства, утвержденные решениями о временном финансировании за январь и февраль, могут быть потрачены в марте», — говорится в документе.

В середине декабря вместо утверждения бюджета правительство Черногории решило перейти на временное финансирование. Предложение по бюджету на этот год будет принято во второй половине марта 2021 года.

Временное финансирование предусмотрено законом о бюджете и налоговой ответственности.