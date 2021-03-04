Пенза, , 14:14 — REGNUM В Пензе во дворце спорта «Буртасы» с 10 по 14 марта состоится чемпионат России по спортивной гимнастике-2021 среди мужчин и женщин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Чемпионат России станет своеобразной проверкой и отборочным этапом перед предстоящими соревнованиями в Европе, который с 21 по 25 апреля пройдет в швейцарском городе Базель.

В настоящее время в список участников чемпионата России вошли 75 женщин и 95 мужчин. В числе атлетов есть и пензенские спортсмены: Денис Аблязин, Евгений Пашкин, Ильдар Юскаев, Валентин Бесхмельницын, Алексей Лунев, Иван Елькин, Олег Ступкин и Сергей Гоглов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чемпионат Европы по спортивной гимнастике в 2021 году будет проходить при пустых трибунах.

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